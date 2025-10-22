DAX24.148 -0,8%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.730 -1,0%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.039 -2,1%
Aktienentwicklung

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,49 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:41 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 3,49 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.095 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 18,65 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 20,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,015 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund-Trainer Kovac lobt Brandt - Begeisterung vor Champions-League-Spiel in Kopenhagen

BVB-Aktie trotzdem fester: Niederlage gegen Bayern

BVB-Aktie schwach: Boss Ricken sieht Schlotterbeck-Spekulationen gelassen

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

