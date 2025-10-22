BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 3,49 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,49 EUR. Bei 3,49 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,49 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 175 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 4,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 18,48 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 25,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR im Vergleich zu 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,015 EUR im Jahr 2026 aus.

