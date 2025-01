Aktienmarkt 2025 - zwischen Optimismus und Vorsicht

Vermögensverwalter-Kolumne

Die Gemengelage zum Jahresbeginn und nach der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der USA ist komplex. Umso wichtiger ist es, sich nicht in Spekulationen zu verlieren, sondern einen nüchternen Blick auf die Fakten zu werfen.

Fangen wir mit dem Positiven an: Die USA und Asien werden weiterhin die globalen Wachstumstreiber sein. Europa hingegen wird aufgrund struktureller Probleme hinterherhinken. Das ist keine Überraschung, aber wichtig für die grundsätzliche Anlagestrategie. Aktuell befinden sich die europäischen Aktienmärkte allerdings im Aufwind. Dies resultiert aus verstärkten Mittelzuflüssen aus dem Ausland, die in die extrem niedrig bewerteten Aktien in Europa wandern. Es bleibt abzuwarten, ob diese Gelder mittel- bis langfristig in Europa verbleiben oder ob sie genauso schnell wieder abfließen werden.

Staatsverschuldung als Damoklesschwert

Sowohl in den USA als auch in Europa bleibt die hohe Staatsverschuldung ein Risikofaktor. Das könnte die Märkte nervös machen, besonders wenn die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen nicht wie erwartet fallen, sondern steigen sollten.

Vorsichtiger Optimismus für Q1 2025

Für das erste Quartal 2025 sind wir "wachsam zuversichtlich" für Aktienmärkte, vor allem in den USA. Warum? Wir erwarten Zinssenkungen von Fed und EZB sowie leicht sinkende Renditen bei Staatsanleihen. Das könnte Aktien Auftrieb geben. Ebenso erzeugt das mediale Feuerwerk aus dem Weißen Haus für eine Menge Rückenwind an den Aktienmärkten.

Sektor Rotation und Bewertungsanpassungen

Die bereits in 2024, vor allem in den USA, begonnene Sektor Rotation wird sich fortsetzen. Wir rechnen mit einer Verschiebung von sehr großen zu mittelgroßen Unternehmen. Zudem wird die Bewertung von Aktien an Bedeutung gewinnen - die Schere zwischen unter- und überbewerteten Unternehmen dürfte sich 2025 schließen. Value Unternehmen sind im Gegensatz zu Growth Unternehmen derzeit so günstig bewertet wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Trumps Einfluss und europäische Reaktion

Die neue US-Administration unter Trump birgt Chancen und Risiken. In Europa könnte sich als Reaktion darauf eine wirtschaftsliberalere Politik durchsetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es wird höchste Zeit…..

Strategie für 2025

1. breit strukturierte Investitionsquote als Basis

2. in Schwächephasen zukaufen, in Stärkephasen reduzieren

3. Fokus auf zukunftsträchtige Sektoren wie Technologie (KI), Industrie (Infrastruktur), Finanzwesen

4. Beimischung von Versorgern, Energiewerten und zyklischen Konsumgütern

5. Vorsicht bei zu hohen Bewertungen

6. Vorsicht bei defensiven Konsumwerten und Pharma

7. Unsichere Zeiten bilden immer einen guten Nährboden für Investitionen in Gold

Aktives Management wird der Erfolgsfaktor 2025 sein

Vieles spricht dafür, dass 2025 ein Jahr der Konsolidierung bzw. Seitwärtsbewegung der Leitindizes werde könnte. Die einzelnen Sektoren werden sehr unterschiedliche Richtungen einschlagen. Es könnte sich lohnen, die Perspektive bereits frühzeitig auf das Jahr 2026 auszuweiten. Es hängt sehr viel von der konkreten Umsetzung der Politik der Trump-Administration ab, besonders in Bezug auf Zölle und Haushaltsdefizit.

Fazit

Bleiben Sie wachsam, aber nicht ängstlich. Mit einer klaren Strategie und dem Fokus auf die richtigen Sektoren können Anleger die Chancen des Marktes 2025 nutzen, ohne die Risiken aus den Augen zu verlieren. Und vergessen Sie nicht: Die Börse wird auch 2025 von Washington beeinflusst werden - vielleicht mehr denn je. Lassen Sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen, sondern folgen Sie Ihrem Plan.

In diesem Sinne: Butter bei die Fische und viel Erfolg an den Märkten!

von Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de/



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.