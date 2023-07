Der Outdoor-Markt boomt: Immer mehr Deutsche gehen in ihrer Freizeit nach draußen

Vermögensverwalter-Kolumne

Im Sommer hat Outdoorsport Hochkonjunktur. Anders als im Winter, wo eine Vielzahl körperlicher Aktivitäten (mit Ausnahme von Skifahren und Eislaufen) in den Innenbereich verlegt werden, tummeln sich in innerstädtischen Parkanlagen zahlreiche Jogger auf den Wegen.

Gleiches gilt für Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Wandern und Klettern. Im Sommer ist selbstverständlich auch das Schwimmen in Seen und Flüssen eine perfekte Methode, um Ausdauer zu trainieren und Muskeln aufzubauen.

Aus dem Trend ergibt sich ein großes Potenzial für den Markt von Outdoor-Artikeln wie Ausrüstung, Kleidung und Schuhe. Der Umsatz im Markt für Sport & Outdoor wird dieses Jahr bei etwa 76 Mrd. Euro liegen und laut Prognose bis 2027 auf ein Marktvolumen von 109 Mrd. Euro ansteigen. Mit ca. 27 Mrd. Euro wird in China am meisten Umsatz generiert. Dieses enorme Potenzial haben auch bereits zahlreiche Investoren identifiziert. Übernahmen, Fusionen und neue Kooperationen sind an der Tagesordnung. In der Outdoor-Branche gibt es sie noch besonders häufig - die unabhängigen Familienunternehmen. Schuhproduzent Meindl etwa wird in neunter Generation von der Familie Meindl geführt. Outdoor-Ausrüster Vaude aus Tettnang am Bodensee ist die zweitbeliebteste Marke im Lieferantenranking und befindet sich ebenfalls zu 100 Prozent in Familienbesitz.

Andererseits operieren auch in der Outdoor-Industrie viele komplexe Firmen-Konstrukte und Markenfamilien. Im deutschsprachigen Raum zählen etwa die Outdoor- und Sportmarken Deuter, Maier Sports, Ortovox und Gonso zur fränkischen Schwan-Stabilo-Gruppe. Die Südtiroler Oberalp-Gruppe hat sich mit seinen Marken auf den Bereich Bergsport spezialisiert. Der letzte Neuzugang Evolv, ein Kletterschuhhersteller aus den USA, fügt sich aus Unternehmenssicht perfekt in das Portfolio mit Salewa, Dynafit, Pomoca und Wild Country ein.

Beide genannten Firmengruppen befinden sich in Familienbesitz und mit einem "Outdoor"-Umsatz von 220 bzw. 300 Mio. Euro sind sie vergleichsweise kleine Player im Vergleich zu internationalen Großkonzernen wie der US-amerikanischen VF Corporation oder Deckers Outdoor. Die börsennotierte V.F. Corp. generierte im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 12 Mio. US-Dollar und hält aktuell die Rechte an rund 20 Bekleidungsmarken. Die bekanntesten Outdoormarken sind The North Face, Timberland, Eastpak und Icebreaker.

Sein 50-jähriges Jubiläum feiert dieses Jahr Deckers Outdoor mit seinen Brands UGG, Koolaburra, HOKA, Teva und Sanük. Die Deckers Outdoor Corp. erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von 3,15 Mrd. US-Dollar und ist ein Basisinvestment in unserem TOP Sport Global Equity. Ebenfalls ein Basisinvestment war die finnische Amer Sports Group mit rd. 2,7 Mrd. Euro Umsatz. Bis zur Übernahme durch die chinesische Anta Sports Products Ltd. führten die Finnen immerhin zwölf Outdoor- und Sport-Marken, darunter Peak Performance, Arc’teryx, Salomon und Atomic.

Der Sommer ist die perfekte Jahreszeit, um die Natur zu erkunden und Outdoor-Abenteuer in den Bergen, Wäldern oder Seen mit der passenden Ausrüstung zu erleben. Die warme Sonne, das sanfte Rauschen der Bäume und die frische Luft schaffen eine einladende Atmosphäre für Aktivitäten im Freien. Genießen Sie den Sommer!

von Michael Heimrich, Direktor bei der TOP Vermögen AG in München

