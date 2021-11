FED sorgt für neue All-Time-Highs

Seit Monaten treibt kaum ein Thema die Finanzmärkte so sehr um wie die Frage, wann die großen Notenbanken endlich beginnen, ihre Geldpolitik zu normalisieren und damit den Märkten die so wichtige Liquidität zu entziehen. Vor allem die amerikanische Federal Reserve (FED) steht hier im Blickpunkt der Börsianer. Zumindest einige Investoren fürchteten vor der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank vorige Woche, dass die Börsen zumindest kurzzeitig abtauchen, wenn die FED bei den Anleihekäufen auf die Bremse tritt - ein Effekt wie man ihn aus der Geisterbahn kennt: Jeder weiß was passiert und erschrickt trotzdem.

Tatsächlich hat die FED nun geliefert, wie von ihr erwartet, und damit die geldpolitische Wende eingeleitet. Erschrocken hat sich aber offensichtlich niemand. Im Gegenteil: Die großen Indizes S&P 500 und Dow Jones an der Wall Street, die schon seit Tagen wieder auf Rekordjagd sind, markierten neue Allzeithochs. Und auch unser deutscher Leitindex DAX stellt neue Bestmarken über 16.000 Punkte auf. Alles in Butter also?

Die Finanzmärkte mögen Klarheit, wo die Reise hingeht, und die FED hat ihnen einen klaren Fahrplan vorgelegt: Sie beginnt noch in diesem Monat damit, ihre monatlichen Anleihekäufe von bislang noch 120 Milliarden Dollar um 15 Milliarden Dollar zu reduzieren. Damit würde das Programm Mitte 2022 enden.

Die Aktienmärkte können gut mit dieser eindeutigen Sprache der Notenbank leben, und so spricht aktuell nichts dagegen, dass die Kurse einfach weiter steigen. Von Jahresendrallye mag man ja schon gar nicht mehr sprechen, denn eigentlich befindet sich der Aktienmarkt schon das ganze Jahr hindurch im Rausch. Mit Volldampf geht’s allenfalls noch in einen Schlussspurt. Volle Fahrt voraus!

