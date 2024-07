Qualitätsaktien: Profitabilität, Wachstum und Zukunftsfähigkeit

Vermögensverwalter-Kolumne

Wenn ich an Qualita¨t denke, fa¨llt mir zuna¨chst die Miele Waschmaschine ein, die schon seit vielen Jahrzehnten fu¨r Zuverla¨ssigkeit und Langlebigkeit steht. Der Einsatz hervorragenden Materialien ist mit einer u¨berdurchschnittlichen Verarbeitung verbunden, was auf lange Sicht zu wenig Reklamationen gefu¨hrt hat. Doch wie verha¨lt es sich mit Aktien? Zahlt sich auf lange Sicht aus, auf Qualita¨tswerte zu setzen?

Zuna¨chst versteht man unter Qualita¨tsaktien diejenigen Titel, die eine hohe Profitabilita¨t, ein nachhaltiges Wachstum und ein geringes unternehmerisches Risiko aufweisen. Um die Qualita¨t eines Unternehmens zu beurteilen, werden die Daten aus den Jahresabschlu¨ssen und den Quartalsberichten analysiert. Daraus werden verschiedene Kennzahlen gebildet und mit anderen Unternehmen sowie im Zeitablauf miteinander verglichen. Die besten Aktien werden selektiert. Wenn eine gu¨nstige Bewertung hinzukommt, ist es ein zusa¨tzlicher Anreiz diese Aktie zu kaufen, aber nicht zwingend notwendig, denn Qualita¨t hat seinen Preis!

Es ist eher die Ausnahme, wenn Qualita¨tsaktien gu¨nstig zu bekommen sind. Wichtig ist es zu verstehen, dass Unternehmen eine hohe Rentabilita¨t ha¨ufig dann erzielen, wenn aus dem erzielten Umsatz mo¨glichst viel Gewinn generiert werden kann. Dies ist meist dann der Fall, wenn die Unternehmen u¨ber starke, emotional aufgeladene Marken verfu¨gen, was wiederum zu hohen Gewinnmargen fu¨hrt.

Das Risiko ist dann besonders niedrig, wenn die Verschuldung im Unternehmen gering ist. Deshalb suchen wir genau nach diesen Titeln. Das dritte Kriterium ist das Wachstum von Umsatz und Gewinn. Je gleichma¨ßiger und dennoch dynamisch dieses Wachstum ausfa¨llt, umso attraktiver sind diese Aktien. Das Wachstum ha¨ngt ganz wesentlich von den Produkten, deren Marktstellung und der Zukunftsfa¨higkeit ab. Unternehmen, die u¨ber eine starke Positionierung verfu¨gen, haben einen "Burggraben". Das bedeutet, dass ihre starke Wettbewerbsposition im Markt nicht so leicht von anderen Anbietern kopiert werden kann.

Qualita¨tsaktien ko¨nnen in ihrer Auspra¨gung sowohl als dynamische Wachstumstitel wie auch als defensive Substanzwerte vorkommen, die eine geringe Abha¨ngigkeit von Konjunkturzyklen aufweisen und in Marktturbulenzen nur geringe Schwankungen zeigen. Diese defensiven Aktien finden wir vor allem im Nahrungs- und Konsumgu¨terbereich, wo - unabha¨ngig von der Konjunkturentwicklung - immer eine Nachfrage gegeben ist. Aber auch Pharma- und Gesundheitsunternehmen za¨hlen zu den defensiven Qualita¨tsaktien.

In Krisenzeiten spielen sie ihre besondere Sta¨rke aus, weil sie in diesen Phasen deutlich weniger verlieren als der breite Markt. Auf lange Sicht gleicht sich das wieder aus, aber aufgrund der geringeren Kursschwankungen sorgen Qualita¨tsaktien fu¨r einen positiven Diversifizierungseffekt im Depot. Wir setzen in der Vermo¨gensverwaltung je ein Zielinvestment im Bereich Qualita¨tswachstumsaktien und Aktien mit steigenden Dividenden ein.

von Wolfgang Juds, Geschäftsführender Gesellschafter der Credo Vermögensmanagement GmbH in Nürnberg

