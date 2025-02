Themen und Narrative beherrschen die Börsenkurse - Was läuft aktuell?

Vermögensverwalter-Kolumne

Es gibt eine Vielzahl von Aktien, die solide bewertet sind und ansprechende Chancen für die Zukunft haben. Wenn die Unternehmen aber nicht im Fokus der Börsenteilnehmer stehen, sind schon sehr starke Gewinnsteigerungen nötig, um den Börsenkurs abheben zu lassen.

Deshalb versuchen Unternehmenslenker teils krampfhaft auf Investorenkonferenzen, die Analysten zu überzeugen, dass ihr Unternehmen zu den aktuellen Trendthemen passt. Zuletzt gab es kaum ein Unternehmen, welches nicht Anwendungen in künstlicher Intelligenz in den Vordergrund gestellt hat. Auch der Fokus auf Nachhaltigkeit ist in Investorenpräsentationen und im Jahresabschluss ein Muss.

So konnten Stromerzeuger und Versorger zuletzt von beiden Themen profitieren. Einerseits mit dem Ausbau erneuerbarer Energien. Gleichzeitig mit dem absehbar zunehmenden Strombedarf durch die bei der Verarbeitung von großen Datenmengen in Datenzentren. Nicht nur die Versorger haben davon profitiert, auch Unternehmen, wie Siemens, Schneider Electric und Prysmian, die für den Ausbau von Stromleitungen beauftragt werden.

Das nächste Thema Quantencomputer steht schon vor der Tür. Allerdings sind die beteiligten Unternehmen von einer Marktreife wohl noch zu weit entfernt, so dass sich nur hartgesottene Spekulanten des Themas annehmen und Unternehmen wie IonQ, Rigetti oder Quantum Computing aktiv handeln.

Verteidigung ist ein weiteres Thema, welches sich an der Börse großen Zuspruchs erfreuen konnte. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Notwendigkeit einer robusten Verteidigung in Europa wieder auf die Agenda dringen lassen. Trotz Bestrebungen einen Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine zu schließen, bleiben Unternehmen aus dem Verteidigungssektor, wie Rheinmetall an der Börse auf Höchstkursen. Dies ist wohl eine Folge der Forderung der US-Administration, von den Europäern einen fairen Anteil an den Rüstungsausgaben im Nato-Bündnis zu tragen.

Im Fokus der Börsianer steht auch die Zinsentwicklung. Steigende Zinsen werden durch Bankaktien honoriert, bei fallenden Zinsen greifen die Börsianer zu Wohnimmobilienunternehmen. Wohnimmobilienunternehmen sind Aktien, deren Bilanzen im Regelfall mit recht hohen Verbindlichkeiten ausgestattet sind.

Einen kleineren Trend nimmt man aktuell wahr bei Deregulierungstendenzen. Paradebeispiel hier ist Argentinien unter Milei. Die Börsenkurse explodieren regelrecht. Allerdings immer noch bei sehr niedrigen Marktkapitalisierungen.

Die Börse bleibt ein Geflecht aus Narrativen, teils unterlegt mit Bewertungen, die als Unterstützung gelten. Dem ist jedoch nicht immer so. Aufgabe solider Vermögensverwalter ist es, hier die Spreu vom Weizen zu trennen.

von Michael Thaler, Vorstand der Top Vermögen AG in Starnberg

