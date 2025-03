Vermögensverwalter-Kolumne

Zwischen Euphorie und Abgrund - Wohin steuert Ihr Vermögen?

24.03.25 09:08 Uhr

Selten haben die Kräfte an den Aktienmärkten so stark in gegenläufige Richtungen gezerrt wie aktuell. Betrachten wir die komplexe Situation an den Börsen geben und erarbeiten ein klares Bild, welches Ihnen hilft, die richtigen Entscheidungen für Ihr Portfolio zu treffen, meint Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster.

