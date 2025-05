DAX aktuell

Den Weg zurück zu seinem Rekordhoch dürfte der DAX am Montag erst einmal langsamer angehen. Erst am Freitag hatte das deutsche Börsenbarometer die psychologisch wichtige 23.000-Punkte-Marke wieder zurückerobert, angetrieben durch Hoffnungen im Zollstreit.

Werte in diesem Artikel

Der DAX scheint vor einem etwas schwächeren Start in die neue Handelswoche zu stehen.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Wer­bung Wer­bung

Zollabkommen voraus?

Im Mittelpunkt bleibt das Hoffen und Bangen, dass es bald Fortschritte in möglichen Zollabkommen mit den USA gibt.

Der Start in den Mai war mit einer Fortsetzung der Rally, die den deutschen Leitindex wieder bis auf 400 Punkte an seine Bestmarke herangebracht hat, geglückt. Anleger gehen nun erst einmal dazu über, den nochmals kräftigen Anstieg um 2,6 Prozent vom vergangenen Freitag zu verwalten. Die angelaufene Berichtssaison dürfte erst im Laufe der Woche wieder neue Impulse setzen.

Volatilität dürfte hoch bleiben

Seit dem Ausverkauf von Anfang April, der erst bei 18.489 Punkten sein Tief fand, hat sich der DAX mittlerweile wieder um ein Viertel erholt. Die Experten der UBS glauben jedoch, dass die Phase der Volatilität damit bisher nicht zu Ende ist, denn die Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibe zumindest vorerst erhalten. So sind die von ihm angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile am Samstag in Kraft getreten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX