Zwischen Skylla und Charybdis: Quartalsbericht 1/2023

Die Redewendung "sich zwischen Skylla und Charybdis befinden" stammt aus der "Odyssee" von Homer und beschreibt eine Dilemma-Situation, in der man zwischen zwei Gefahren wählen kann, und aus der man unweigerlich nur mit einem Schaden herausgehen kann. Versucht man eine Gefahr zu meiden, nähert man sich der nächsten.

In einer ähnlichen Lage befinden sich derzeit die Notenbanken. Angesichts der immer noch hohen Inflation sind sie gezwungen an ihrer restriktiven Geldpolitik festzuhalten. Zu Jahresbeginn lag die Rate noch bei 8,7 Prozent und die Kerninflation hält sich hartnäckig bei 5,9 Prozent. Am 16. März 2023 hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut um 0,5 Prozent erhöht. Der Einlagenzins, der die Sparzinsen für Verbraucher maßgeblich bestimmt, liegt inzwischen bei drei Prozent und der Hauptrefinanzierungssatz, der oberste Kreditzins, bei 3,5. Die Währungshüter wollen in erster Linie die Inflationserwartungen der Wirtschaftsteilnehmer senken. Dabei geht es vor allem um die Glaubwürdigkeit der EZB, die lange Zeit sehr zurückhaltend agierte und erst spät eingegriffen hat. Der schnelle und massive Zinserhöhungsprozess hat allerdings auch erhebliche Nebenwirkungen auf die Konjunkturerwartungen in der Wirtschaft und auf die Bilanzen der Banken, wie wir jetzt feststellen.

Konjunktur und Wachstum

Trotz der signifikant gestiegenen Zinsen und der Turbulenzen im Bankensektor hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter erholt. Bereits zum fünften Mal in Folge steigt der ifo- Geschäftsklimaindex, allerdings von einem äußerst geringen Niveau aus. Die Zahlen signalisieren zumindest keine Schrumpfung der Wirtschaft. Grund zur Euphorie haben wir jedoch nicht, denn die restriktive Geldpolitik seit dem Sommer 2022 wirkt mit einer Zeitverzögerung von etwa einem Jahr und wird ihre Spuren hinterlassen. Die gestiegenen Zinsen bremsen die Nachfrage nach Krediten spürbar. Positiv ist zumindest der Aufschwung in China, wo die Wirtschaft seit der Aufhebung der strikten "Null- Covid-Politik" wieder dynamischer wächst und an Fahrt gewinnt.

In den USA nehmen die Rezessionsrisiken zu. Die Banken halten sich bei der Kreditvergabe zurück und die derzeitige Zinsstrukturkurve mit höheren kurzfristigen Zinsen und niedrigeren Langfristzinsen deutet einen Wirtschaftsabschwung an. Hinzu kommt die angespannte Situation bei den US-Regionalbanken, die aufgrund der hohen Abschreibungen ihrer Wertpapierbestände unter Druck geraten sind und nunmehr vorsichtiger agieren müssen. Die straffe Geldpolitik der Notenbanken zeigt inzwischen seine Nebenwirkungen. Das süße Gift der Nullzinspolitik der vergangenen Jahre hinterlässt deutliche Entzugserscheinungen und findet sein Ende.

Inflation und Zinsen

2022 war insofern ein außergewöhnliches Börsenjahr, weil sowohl Aktien als auch Anleihen zum Teil massiv gefallen sind. Aktien waren aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie den Folgen der gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise unter Druck geraten. Anleihen litten unter den massiv gestiegenen Zinsen und mussten erhebliche Kursverluste hinnehmen. Lediglich das Gold und die Rohstoffe konnten zur Stabilität eines gemischten Depots beitragen.

Angesichts der noch immer hohen Inflation, die im März auf 7,4 Prozent zurückgegangen ist, blieb der EZB keine andere Wahl als die Leitzinsen mehrfach deutlich anzuheben und den massiven Preissteigerungen entgegenzuwirken. Im Januar und im Februar hatte die Teuerung noch jeweils bei 8,7 Prozent gelegen. Als hartnäckig erweist sich die Kerninflation, bei der die stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden. Sie ist sogar von 5,7 auf 5,9 Prozent gestiegen. Auch wenn der Höhepunkt der Inflation zunächst überschritten sein dürfte und sich die Werte aufgrund der Basiseffekte normalisieren werden, bleibt die Kerninflation eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Sie dürfte vermutlich hoch bleiben. Die größte Herausforderung bleibt in der Zukunft, sowohl einen Inflationsausgleich als auch zusätzlich einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Da die Zinsen für Bankeinlagen und Anleihen unter der Inflationsrate liegen, wird dies ohne eine signifikant hohe Aktienquote nicht möglich sein.

Auch ins schwierigen Zeiten gibt es eine gewisse Pflicht zur Zuversicht

Neben den fundamentalen volkswirtschaftlichen Rahmendaten schauen wir vor allem auf die Bewertung der einzelnen Anlageklassen. Dabei fällt auf, dass inzwischen sowohl der MSCI World als auch der MSCI Emerging Markets und der MSCI Real Estate deutlich unter ihren langjährigen Mittelwerten liegen und somit beide relativ preiswert sind. Wir wissen aus Erfahrung, dass sich diese Unterbewertungen im Zeitablauf auflösen und die Anlageklassen wieder zum Mittelwert zurückkehren. Preiswerte Vermögenswerte steigen irgendwann wieder und teure sinken dann entsprechend.

Besonders gelitten in den vergangenen Wochen haben die Immobilienaktien . Sowohl die gestiegenen Zinsen als auch die Diskussionen um die Klimaneutralität und den Sanierungsbedarf von Wohnimmobilien haben dazu geführt, dass einige Gesellschaften die Ausschüttungen gekürzt bzw. ganz ausgesetzt haben, um den Herausforderungen der Zukunft angemessen zu begegnen. Sogar Kapitalerhöhungen einzelner Gesellschaften stehen zur Diskussion. Allerdings ist zu vermuten, dass die Kosten für den Sanierungsbedarf auf Dauer die Mieter zahlen werden und die langfristigen Zinsen nicht dauerhaft weiter steigen werden. Die Zeichen stehen in der Wirtschaft auf Abkühlung und das spricht nicht unbedingt für weiter steigende Zinsen, insbesondere wenn der Druck seitens der Inflation langsam nachlässt.

Fazit: Trotz aller Krisen und Turbulenzen sind die Aktien gestiegen. Zwei Aspekte stimmen uns bei aller Zurückhaltung gegenüber der konjunkturellen und politischen Entwicklung zuversichtlich. Im 4. Quartal 2022 gab es die seit 2009 niedrigste Positionierung der Anleger in Aktien gegenüber Anleihen. Wir wissen, dass 2009 ein hervorragendes Aktienjahr war. Die Rezession war nach der Lehman-Pleite schmerzhaft spürbar, aber eine Erholung war in Sicht und die Börsen haben die Zukunft vorweggenommen. Außerdem sind institutionelle Anleger vor allem in den Schwellenländern unterinvestiert und diese sind derzeit sehr günstig bewertet. Es gibt sehr gute Gründe für das Börsenjahr 2023 weiterhin zuversichtlich zu sein. Die Schwankungen werden uns erhalten bleiben, da die Unsicherheit hoch ist. Wir nutzen die niedrigen Kurse und die vorhandene Liquidität schrittweise für Zukäufe. Wir investieren antizyklisch, denn der Gewinn liegt im Einkauf. Gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt bieten sich Aufstockungen an.

Der beste Weg in unsicheren Zeiten wie diesen erfolgreich zu agieren, besteht in der Risikostreuung und Diversifizierung des Portfolios. Das sorgt für Stabilität in unsicheren Zeiten und für Ertragspotenziale in einem Umfeld niedriger Kapitalmarktzinsen. Die

Investoren-Legende David Swensen hat beim Management des Stiftungsvermögens der Yale- Universität seinen langfristigen Investmentansatz über viele Jahre unter Beweis gestellt. Sein Schlüssel zum Anlageerfolg lautet:

1. Definieren Sie Ihre strategische Vermögensaufteilung und halten Sie daran fest.

2. Investieren Sie global mit einer konsequent hohen Aktienquote.

3. Stellen Sie die einmal definierte Ziel-Allokation im Portfolio regelmäßig wieder her.

Wichtig ist vor allem, dass die strategische Vermögensaufteilung nicht leichtfertig zugunsten kurzfristiger politischer Entwicklungen über den Haufen geworfen wird. Im Gegenteil: langfristig auf Risikostreuung setzen, auf erstklassige Qualität und nachvollziehbare Prinzipien, die sich langfristig bewährt haben. Aufgrund der gestiegenen Zinsen und der günstigen Bewertung bei klassischen Aktien und bei Immobilienaktien haben sich die Zukunftsaussichten für gemischte Portfolien erheblich verbessert.

Von Wolfgang Juds, Geschäftsführer der Credo Vermögensmanagement GmbH in Nürnberg

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de/?utm_source=finanzennet&utm_medium=ppc&utm_campaign=leuapress&utm_content=textlink

Immer mehr Privatanleger in Deutschland vertrauen bei ihrer Geldanlage auf bankenunabhängige Vermögensverwalter. Frei von Produkt- und Verkaufsinteressen können sie ihre Mandanten bestmöglich beraten. Mehr Informationen finden Sie unter www.v-bank.com.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.