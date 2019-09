BYD soll Elektrobusse nach Deutschland liefern

• BYD erhält Auftrag• Erster Eintritt auf den deutschen Markt• E-Busse für das Ruhrgebiet

BYD erhält E-Bus-Order aus Deutschland

Der weltweit größte Hersteller von wieder aufladbaren Akkumulatoren hat in seiner Produktpalette auch verschiedene Busse im Angebot. Neben E-Bussen mit einer Länge von 8,7 und 12 sowie 18 Metern gibt es auch den Coach, der für längere Fahrten entwickelt wurde. Wie das Unternehmen vor einigen Tagen mitteilte, soll BYD einen Auftrag über 22 Elektrobusse aus Nordrhein-Westfalen erhalten haben. Die Verkehrsbetriebe Bogestra und HCR haben sich offenbar für die zwölf Meter lange Version aus dem BYD-Portfolio entschieden. Wie das chinesische Unternehmen auf seiner Webseite selbst bekannt gibt, ist dieses Modell das beliebteste, wovon bereits tausende weltweit Passagiere "sicher und zuverlässig" von A nach B bringen. "Wir sind sehr stolz auf diesen wichtigen Auftrag, der unsere Fähigkeiten in einem Markt demonstriert, der von deutschen Marken dominiert wird", wird Isbrand Ho, Managing Director BYD Europe, in der Mitteilung wiedergegeben.

E-Busse für weniger Emissionen

Auf den Routen 354 in Bochum und 380 in Gelsenkirchen und Herne werden die BYD-Elektrobusse wohl ab Sommer 2020 je bis zu 80 Kunden befördern - die Reichweite werde 200 Kilometer betragen, mit laufender Klimaanlage. Die georderten Passagierfahrzeuge sollen den elektrisch betriebenen Fuhrparkteil von Bogestra auf zehn Prozent erhöhen. Damit sieht sich der Verkehrsbetreiber ganz vorne mit dabei, auf dem Weg zu emissionsfreiem Verkehr. "Die emissionsfreie Fahrt von Weitmar nach Riemke ist ein wichtiger und erster Schritt in die richtige Richtung für den Klimaschutz. Sie zeigt, dass Bogestra seine Versprechen hält und regionale Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft übernimmt", wird Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch in der Pressemitteilung von BYD zitiert.

