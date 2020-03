Viomi Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Viomi Technology ließ sich am 26.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Viomi Technology die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,410 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Viomi Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,74 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 955,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,30 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 1,47 Milliarden CNY geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,35 CNY. Im Vorjahr waren 0,700 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,65 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,56 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,88 CNY und einem Umsatz von 4,50 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.net