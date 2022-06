Visa Aktie News: Visa am Dienstagnachmittag im Minus

Das Papier von Visa befand sich um 07.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 199,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 197,52 EUR. Mit einem Wert von 198,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.996 Visa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2021 bei 213,65 EUR. Gewinne von 6,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 168,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 18,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 26.04.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.189,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.729,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 26.07.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,39 USD je Aktie.

