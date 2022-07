Visa Aktie News: Visa am Nachmittag mit Verlusten

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 197,88 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 197,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 197,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.893 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 213,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 168,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 17,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.04.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.729,00 USD in den Büchern gestanden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 25.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,17 USD je Aktie belaufen.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com