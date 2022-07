Visa Aktie News: Visa am Dienstagmittag im Minus

Die Visa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12.07.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 202,80 EUR. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 202,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 203,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.607 Visa-Aktien.

Am 28.07.2021 markierte das Papier bei 213,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 5,08 Prozent zulegen. Am 02.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 168,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,71 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Visa am 26.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.729,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Visa-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,17 USD fest.

