Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Visa-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 192,04 EUR abwärts. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 192,04 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,70 EUR. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 180 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 10,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 172,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,59 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 1,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,62 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,72 Prozent auf 7.787,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.559,00 USD erwirtschaftet worden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,63 USD im Jahr 2024 aus.

