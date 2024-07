Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa büßt am Nachmittag ein

Blick auf Visa-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 253,14 USD.

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 253,14 USD nach. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 252,74 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 318.278 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 290,96 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 14,94 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 USD je Visa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 318,50 USD je Visa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Visa am 23.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,90 Mrd. USD gegenüber 7,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,94 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Mittwochshandel in New York: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Angespannte Stimmung in New York: So performt der Dow Jones nachmittags

Börse New York in Rot: Dow Jones in der Verlustzone