Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Freitagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 95,26 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,42 EUR zu. Bei 95,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.866 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 92,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 3,21 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,45 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 134,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,34 Mrd. EUR – ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 28,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus