Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag gesucht

Um 23.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 148,02 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 149,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 148,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 367.774 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 245,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 39,69 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 131,30 EUR am 08.03.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,73 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,87 EUR an.

Am 04.05.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,05 EUR gegenüber 6,45 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.742,00 EUR – ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com