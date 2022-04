Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag ins Plus

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 43,24 EUR. Bei 43,38 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 499.049 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2021 auf bis zu 57,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 32,16 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2022 auf bis zu 42,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,34 EUR an.

Am 18.03.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,79 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 579,00 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598,90 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2021 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 18.03.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 07.03.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie schwächer: Deutsche Wohnen verdient 2021 unter dem Strich deutlich weniger

März 2022: So schätzen Experten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein

Vonovia-Aktie: Zinsperspektive belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE