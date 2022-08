Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag schwächer

Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 32,24 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,04 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 337.258 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 26,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2018 mit 1,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,47 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,36 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE