Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 02.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 35,21 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,44 EUR zu. Bei 35,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 476.393 Stück gehandelt.

Am 24.08.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 31,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 10,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 761,41 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 581,95 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 03.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,75 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE