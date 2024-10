Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 33,54 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 33,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,52 EUR ab. Bei 33,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 36.285 Stück.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,38 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,91 EUR.

Am 01.08.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten