Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gibt am Vormittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 28,00 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 28,00 EUR abwärts. Bei 27,85 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 27,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 153.759 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 14,18 Prozent sinken.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,29 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Am 06.05.2025 äußerte sich Vonovia SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 31.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je Vonovia SE-Aktie.

