Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 28,71 EUR zu.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 28,71 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 28,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,86 EUR. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.309 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,18 Prozent. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 16,30 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 31.07.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

