Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag kaum verändert

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,62 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,08 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,34 EUR aus. Bei 32,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 510.996 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 24.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 12.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2018 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,88 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 04.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Bildquellen: Vonovia SE