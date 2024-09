Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag im Aufwind

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 31,85 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 31,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 528.067 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,87 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 19,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,55 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,94 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

