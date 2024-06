Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,49 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,49 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,50 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 476.440 Stück gehandelt.

Bei 30,21 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 29.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,91 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,66 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,55 EUR.

Am 30.04.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von -2,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 02.08.2024 erwartet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Börse Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

Vonovia-Aktie gibt ab: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse