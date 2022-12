Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 23,82 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,60 EUR nach. Bei 23,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.019.148 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 51,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,59 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 28,17 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 1,35 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 38,83 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 07.03.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

