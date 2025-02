Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 30,70 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 30,70 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 30,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.435 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Gewinne von 10,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 29,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

