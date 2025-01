Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verbilligt sich am Nachmittag

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 27,64 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 27,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,47 EUR. Bei 28,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.615.093 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 33,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 18,54 Prozent niedriger. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia, LEG & Co.: Immobilien-Aktien steigen nach positiver Studie von Jefferies

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester