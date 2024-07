Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 27,24 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 27,24 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 381.589 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 10,90 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 17,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 36,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,32 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 01.08.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

