Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 26,46 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,38 EUR ab. Bei 26,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 292.967 Aktien.

Am 28.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 50,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 47,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2022 auf bis zu 25,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 1,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,91 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,40 EUR fest.

