Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,90 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 32,16 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 31,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 261.896 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,66 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,37 Prozent.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,69 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 06.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,91 EUR je Aktie.

