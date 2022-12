Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 22,97 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 22,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 924.699 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2022 bei 48,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (18,59 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 23,59 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,57 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 07.03.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

