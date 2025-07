Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag nahezu unverändert

Vonovia SE im Blick

Die Aktie von Vonovia SE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 28,50 EUR. Die Vonovia SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,57 EUR an. Das Tagestief markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,30 EUR. Bei 28,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 804.633 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 19,05 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 15,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,29 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2,26 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Aktien von Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. fallen: Steigende Zinsen belasten Immobilienbranche

Vonovia-Aktie verliert an Boden: Kempen-Downgrade lässt LEG davonziehen

Vonovia SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung