Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 31,57 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 31,57 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,69 EUR. Bei 32,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.121.314 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 7,48 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 19,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 37,73 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,20 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,69 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,75 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

