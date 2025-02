Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 30,14 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 30,14 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 30,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 313.400 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 11,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 26,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,06 EUR an.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

