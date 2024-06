Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 26,63 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,63 EUR an der Tafel. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,62 EUR. Bei 26,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.217 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,21 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 11,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.06.2023 bei 16,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 36,50 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -2,47 EUR im Vorjahresvergleich. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 02.08.2024 vorlegen. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Baader Bank

Vonovia-, LEG- und TAG Immobilien-Aktie fallen weiter: Morgan Stanley stuft Immobilienwerte ab

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter