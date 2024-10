Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag stabil

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,69 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 31,69 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,76 EUR zu. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,59 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 31,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.262 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Gewinne von 7,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 61,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,69 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

