Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag in Rot

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 13.06.2022 09:22:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 32,33 EUR nach. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,88 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,14 EUR. Zuletzt wechselten 176.040 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,69 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,79 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,43 EUR aus.

Am 05.05.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,55 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 761,41 EUR, während im Vorjahreszeitraum 581,95 EUR ausgewiesen worden waren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Wunschanalyse der Woche: Vonovia-Aktie

Aktien von Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. fallen kräftig: Immobilienwerte leiden unter Zinswende der EZB

Deutsche Wohnen-Aktie knapp im Minus: Mieterhöhung wird nicht zu Wohnungsverlust führen - Verkauf von Pflegeheim-Sparte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE