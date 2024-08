Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 29,21 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 29,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 29,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.633 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,21 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 22.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 34,32 Prozent Luft nach unten.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,55 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR gegenüber -2,40 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2026 2,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

