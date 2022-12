Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Bullen treiben Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 04:22 Uhr 6,6 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,61 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,95 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.963.678 Stück gehandelt.

Bei 48,93 EUR erreichte der Titel am 28.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 50,19 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2018 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 37,47 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,52 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

