Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 28,95 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 28,95 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,95 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 216.435 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 4,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,90 EUR am 18.07.2023. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 34,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -2,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

