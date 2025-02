Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 28,88 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 28,88 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,87 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 49.970 Stück.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 17,49 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 17,80 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,06 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 19.03.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

