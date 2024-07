Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,25 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 364.236 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 30,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,94 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2023 auf bis zu 19,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,32 EUR an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

