Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 29,83 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 29,83 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 30,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 481.506 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 1,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,39 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,02 Prozent.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,54 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter

Börse Frankfurt in Rot: So performt der LUS-DAX am Dienstagnachmittag

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht mittags Abschläge