Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 28,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 28,30 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 28,28 EUR. Bei 28,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.710 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 16,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

