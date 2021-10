Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) kaum bewegt

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,68 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.560 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 53,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 53,32 EUR. Mit einem Wert von 53,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 38.255 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.08.2021 erreicht. Bei einem Wert von 48,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2021).

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,38 EUR an. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Aktie aus.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

