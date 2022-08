Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 28,85 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,00 EUR. Bei 28,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 758.473 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,07 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2022 bei 26,95 EUR. Abschläge von 7,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,02 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 03.08.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Am 04.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

